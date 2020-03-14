بعد موجة الطقس السيئ.. وزير السياحة والآثار يتفقد شارع المعز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، أبرز الآثار الإسلامية في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومنها مجموعة مسجد السلطان قلاوون الأثرية، ومتحف النسيج، وغيرها من المساجد والأسبلة المجاورة، للاطمئنان على المباني بعد حالة الطقس السيء التي ضربت البلاد على مدار الأيام الماضية.

ووجه العناني بضرورة المتابعة الفورية والجادة لأي طارئ أو مستجد يمكن أن ينجم عن الطقس غير المستقر خلال هذه الفترة، مشيدا بتعامل المسئولين عن آثار القاهرة التاريخية مع ما مر بمصر من أمطار وعواصف خلال اليومين الماضيين.

كما استمع العناني إلى شرح واف من محمد أبوسريع مدير عام أثار الجمالية، حول طريقة التعامل مع كمية الأمطار الكبيرة التي تلقتها آثار شارع المعز على مدار اليومين الماضيين، وكيفية تصريف المياه من خلال شبكة الصرف الصحي.

وبحسب بيان، من المقرر أن يواصل "العناني" جولته بالاطمئنان على منطقة الأهرامات الأثرية بعد قليل، بمرافقة العديد من قيادات وزارة الآثار على رأسهم الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.