استغلوا سوء الأحوال الجوية.. سقوط عصابة تهريب العقاقير المخدرة بميناء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، وعامل بصيدلية لقيامهم بالإتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وإحباط محاولة جلب 120 ألف قرص عقار طبي مهربة جمركياً عبر ميناء غرب بورسعيد.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية القائمة على عمليات الإتجار والترويج للأقراص المخدرة، والتي حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية لممارسة نشاطهم الإجرامي بعيداً عن الرصد الأمني، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون تنفيذ مخططاتهم.

ورصدت الإدارة نشاط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ومشاركة الجهات المعنية تم استهداف وضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهم 30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالي – 4 هواتف محمول وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (2,400,000 – اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً).

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كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط مدير صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عامل بذات الصيدلية، لقيامهما بالإتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما، متخذين من الصيدلية محل عملهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ومشاركة الجهات المعنية تم استهداف المتهمان وأمكن ضبط العامل حال تواجده بالصيدلية وعثر بالصيدلية على 30 قرص مخدر، 1212 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع ، 13 أمبول من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع، 16200 قرص لعقار (أكتيفيد)، 14752 قرص مجهول المصدر ومهرب وغير مسجل بوزارة الصحة، 55 أنبوبة مرهم مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، 6092 أمبول مجهول المصدر ومهرب وغير مسجلة بوزارة الصحة ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وفى سياقٍ متصل أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح شركة استراد وتصدير ومشمولها هدايا، وأن تلك الحاوية تحوى على خلاف الحقيقة كمية من العقاقير الطبية المهربة جمركياً، لصالح أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد محكوم عليه في (4) قضايا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام أمكن ضبط المتهم، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص الحاوية وأسفرت أعمالها عن ضبط 6 كرتونة تحوي جميعها 120,000 مائة وعشرون ألف قرص عقار خاص بالتخسيس وتبلغ القيمة المالية والجمركية للمضبوطات والغرامة حوالي (2,636,400) اثنا مليون وستمائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.