الداخلية: القبض على اثنين من مروجي الشائعات عن "فيروس كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على اثنين آخرين من مروجي الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد، وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.

كانت المتابعة الأمنية رصدت قيام شخصين بترويج الشائعات عن فيروس كورونا، وقامت الأجهزة الأمنية بضبطهما عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.