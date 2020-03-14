"المرور": فتح طريق العين السخنة والضبعة أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعلنت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح طريق العين السخنة من بوابات القاهرة حتى بوابات العين السخنة، وطريق الزعفرانة، وطريق الجلالة مازال مغلق. كما قامت الإدارة، بإعادة فتح طريق الضبعة أمام حركة المرور وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم

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