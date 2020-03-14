21 مارس.. الحكم في قضية اتهام ربة منزل بتعذيب ابنتها بمساعدة عاطل بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر المستشار معتز جمال أباظة، رئيس محكمة جنح الخانكة، الدائرة الثانية، اليوم السبت، مد أجل الحكم في قضية اتهام ربه منزل وعاطل، لجلسة21 مارس الجاري، للحكم على المتهمين بعد توجيه تهمتى التعذيب وتعريض حياة طفلة للخطر والزنا.

جاء ذلك عقب سماع الشهود، وأقوال المجني عليها، الطفلة البالغة من العمر 14عاما، والتي عذبتها المتهمة وحلقت شعرها بمساعدة الثاني.

كما استمعت المحكمة لأقوال عم المجني عليها، والذي قدم البلاغ ضد المتهمة، وأنها اعتادت على تعذيب ابنتها مستغلة غياب زوجها، وأنها على علاقة غير شرعية بالثاني.

واعترف المتهم الثاني، ويدعى "م.ك"، أمام هيئة المحكمة بالواقعة تفصيليا، وأن المتهمة والدة الطفلة حلقت شعرها وعذبتها .

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وتعود أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغا من عامل يتهم زوجة شقيقه، وتدعى "ع" 40 سنة، وأخر يدعى "م.ك"، بتعذيب ابنتها ونجلة شقيقه، والبالغة من العمر 14 عاما، وحلقت شعر الطفلة وتعذيبها.

وأضاف عم المجني عليها، في بلاغه، أن زوجة شقيقه ووالدة المجنى عليها، على علاقة غير شرعية بالثاني، وهو صديق ابنها، ويتردد على مسكنها مستغلا غياب زوجها وحبسه على ذمة إحدى القضايا.

وتبين من التحريات صحة الواقعة، وجرى ضبط المتهمين، وأحيلا للنيابة العامة، التي أصدرت قرارها السابق، وذلك بعد سماع هيئة المحكمة لأقوال الشهود وعم المجني عليها وكذلك المجني عليه.

وتبين أن المتهم الثاني "م.ك" 20 سنة، اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه تعرف على والدة المجني عليه، كونه صديق ابنها، وتوطدت علاقتهما، وأنها كانت تعذب المجني عليها حتى لا تفصح عن علاقتهما الأثمة، وكان يتردد على منزلها لغياب زوجها، الذي جرى حبسه على ذمة إحدى القضايا.