بسبب السيول.. إغلاق طريق الصعيد الشرقي تجاه محافظة أسيوط- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تصوير- كريم أحمد:
أعلنت إدارة المرور بمحافظة المنيا، إغلاق طريق الصعيد الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" من مدخل المنيا، في اتجاه طريق الجيش المتجه إلى محافظة أسيوط، بسبب السيول، التي أدت إلى تزايد مياه الأمطار على الطريق.
جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف التواجد تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والأوناش على مستوى الجمهورية.
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