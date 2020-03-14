بعد 10 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإسماعلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالإسماعيلية، تخصص في ارتكاب جرائم السرقات.
كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، أفادت بقيام (5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية– مقيمين بالإسماعيلية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم تروسيكل بدون لوحات معدنية المستخدم في ارتكاب جرائمهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكابهم (10 جرائم سرقة متنوعة)، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (عدد 4 هواتف محمولة - عدد 25 تيل فرامل - شاشة عرض - سماعة مكبر صوت - عدد 2 كوريك رفع سيارة - عدد 3 كاسيت سيارة) وقيامهم بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع.. بعرض المسروقات على المبلغين تعرفوا عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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