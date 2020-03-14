بدء تلقي طلبات الالتحاق الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
بدأت أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تلقي طلبات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2020، وحتى 30 مارس الجاري.
كان اللواء دكتور أحمد إبراهيم، أعلن في وقت سابق عن شروط التقديم الالتحاق ومكان الاختيارات للمتقدمين لكلية الشرطة بالأكاديمية، حيث يدخل الطلاب من البوابة رقم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحا.
وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أنه يمكن التقديم عن طريق الانترنت من خلال الموقع www.moiegypt.gov.eg
وأشار إلى أن الطالب يدخل بياناته "الرقم القومي ورقم الجلوس"، ويختار الطالب موعد من 3 مواعيد تظهر له لأداء الاختبار الأول.
ونوه إلى أنه يظهر للطالب رقم اللجنة، والرقم السري الخاص به، ويجب عليه طباعة الإفادة الدالة على تقدمه بطلب للالتحاق بكلية الشرطة، ويحضر الطالب 4 صور، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الثانوية، أو أفادك من مكتب التنسيق، أو بيان الدراجات معتمد من الإدارة.
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