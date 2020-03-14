مصر | مصدر أمني: ضبط شخصين بتهمة نشر أخبار مفبركة حول كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: ضبط شخصين بتهمة نشر أخبار مفبركة حول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني، بأنه تم ضبط اثنين آخرين من مروجي الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وأكد، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن المتهمين نشرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأنه يوجد حدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة وكلها أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام ونشر الخوف بين المواطنين.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية في وقت سابق من ضبط 3 أشخاص بتهمة الترويج الشائعات على حساباتهم الشخصية بـ"فيسبوك".

وتناول الأشحاص الثلاثة خلالها شائعاتهم أخبارًا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

وأمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، بحبس سائق وشاب متهمين في واقعة فيديو التنمر علي شاب صيني، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد قائدي السيارات الملاكي، بإنزال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بالطريق الدائري، والاستهزاء به والتنمر عليه.

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وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول، تم تصويره أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث أمكن تحديد هوية المجني عليه 31 سنة مهندس يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه قام باصطحاب المجني عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ، تلاحظ قيامه بالسعال المستمر داخل السيارة قيادته فقام بإنزاله بمحل البلاغ خشية إصابته.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مصور مقطع الفيديو والقائم بنشره على موقع التواصل الإجتماعى وتبين أنه مهندس ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، حيث أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، وأضاف بقيامه بحذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على السائق بطل واقعة التنمر على شاب صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ودلت التحريات الأولية للواقعة، أن السائق أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، التى حررت محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.