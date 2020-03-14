مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الجيزة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل شقة سكنية في الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الجيزة.

على الفور، دفع مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.