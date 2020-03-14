مصر | استعدادا لعودة الدراسة.. مدير المرور يتابع عمليات شفط مياه الأمطار ( صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادا لعودة الدراسة.. مدير المرور يتابع عمليات شفط مياه الأمطار ( صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، على التواجد الميداني، لمتابعة عمليات شفط مياة الأمطار المتراكمة بالطرق، بالتنسيق مع المحافظات على مستوى الجمهورية، استعدادًا لعودة المدارس والجامعات.

ودفع مدير المرور بسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش، فضلا عن الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.

وفيما يلي الإرشادات المرورية:

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1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.

3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.

5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.

8 - عدم تغيير اتجاه السير فجأة، من دون الإشارة الدالة على ذلك.

9 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.

10 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

11- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.