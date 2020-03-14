مصر | إعادة فتح 3 طرق صحراوية بعد شفط مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح 3 طرق صحراوية بعد شفط مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، فتح طريق العين السخنة من بوابات القاهرة حتى بوابات العين السخنة، طريق الزعفرانة، مع استمرار غلق طريق الجلالة.
كما تم فتح طريق الضبعة أمام حركة المرور، بعد شفط مياة الأمطار المتراكمة بالطرق.
وأكد مدير المرور، تكثيف التواجد المروري بالطرق، لسحب الكثافات المرورية.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
ووجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.
وفيما يلي الإرشادات المرورية:
1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.
3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.
5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.
7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.
8 - عدم تغيير اتجاه السير فجأة، من دون الإشارة الدالة على ذلك.
9 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.
10 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
11- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويشهد أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار متوسطة، على بعض المناطق، وتكون رعدية أحيانًا بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة والأمطار متوسطة، على بعض المناطق والرياح معتدلة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة الكبرى فالعظمى هي 21 والصغرى 12، الوجه البحري العظمى 21، والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 20، والصغرى 11، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 20 والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 24، والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 21، والصغرى 11، جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 14.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقتٍ سابقٍ، من تقلبات الطقس خلال الفترة من الخميس إلى السبت 12 إلى 14 مارس الجاري، أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم "منخفض التنين".
وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، الخميس الماضي، وهطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي تستمر حتى اليوم السبت.