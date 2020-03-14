مصر | النيابة تواصل التحقيقات في حادث قطاري إمبابة

تواصل نيابة شمال القاهرة الكلية، التحقيقات في حادث تصادم قطاري إمبابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة، أقوال المصابون في الحادث، حيث قالوا إنهم أثناء ركوبهم القطار تفاجأوا بتوقفه وظنوا أنه عطل، ولكن بعد ذلك سمعوا صوت صراخ شديد، واكتشفوا أن قطار آخر قد اصطدم بهما، وبدأ كل الركاب بالهرولة حول الباب للنزول بسرعة.

وبدأ المصابون يتساقطون في الأرض بسبب شدة الزحام، ووقعت إصابات وضيق في التنفس بينهم.

وتبين أن الحادث قد أسفر عن إصابة 13 شخصًا، وقد انتقل المصابون على معهد ناصر ومستشفيات الساحل والهلال وشبرا العام للعلاج.

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وكان قد وقع حادث تصادم بين قطاري ركاب رقمي 991 و989 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث تصادم القطار رقم 989 في القطار رقم 991 من الخلف قبل مزلقان النجيلي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على 3 عمال لاتهامهم بالحفر تنقيبًا عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عامل حال حفره تنقيبا عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، إلى أنه حال حفر العامل للتنقيب عن الآثار بقطعة أرض، انهالت عليه الرمال ما أسفر عن مصرعه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار تحت الأرض، وتمكنت القوات من القبض على 3 عمال لاتهامهم بالإشتراك مع المتوفي بالحفر تنقيبا عن الآثار، وعثر على أدوات الحفر، وتحفظت القوات على الجثة بالمشرحة، تحت تصرف النيابة، وأدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.