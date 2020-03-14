أخبار مصر | "يا حرامي يا كداب".. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما ناريا على "جمال عيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يا حرامي يا كداب".. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما ناريا على "جمال عيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشط المزعوم جمال عيد، مؤكدين أن الشعب لن يسمح له بتخريب الدولة المصرية.

وهاجم رواد السوشيال ميديا الناشط المزعوم قائلين له: هما الضباط اللي سرقوا العربية يا حرامي يا كداب.. أنت عاوز تاخد ثمنها من الناس اللي اتصورت معاهم.. لو عندك ضمير طلع العربية اللي أنت مخبيها علشان تأخذ ثمنها.. والكل عارف أنك عاوز ثمن العربية من أولياء نعمتك تاني".

وأكد أحد رواد السوشيال ميديا: "على فكرة ثروة جمال عيد 50 مليون دولار في البنوك بالخارج من أين لك هذا"