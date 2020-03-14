أخبار مصر | عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو سلط من خلاله الضوء على إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول للبلاد على مستوى الجمهورية.

كما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو سلط من خلاله الضوء على إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول للبلاد على مستوى الجمهورية؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

وجاء بالفيديو استعداد المطارات لتطبيق معايير السلامة طبقا لقرار وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بالفحص الطبي الإجباري لجميع الركاب القادمين من الخارج، والمتعاملين معهم في الرحلات الجوية.

وبشأن الإجراءات المتبعة في الموانئ المصرية، تم رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس كورونا بجميع الموانئ المصرية، مع التنسيق المستمر على مدار الساعة مع إدارات الحجر الصحي وبتواجد مندوبيها خلال استقبال السفن لفحص كافة الوافدين.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية، فقد أبرز الفيديو، أن وزارة النقل قد قامت بإطلاق حملة موسعة وشاملة لتطهير قطارات السكك الحديدية والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، بجانب تعليق ملصقات في المحطات والقطارات بجميع الخطوط لتوعية الركاب بالفيروس وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه وكيفية التصرف في حالة الشعور بأعراض محتملة للفيروس.

وفي النهاية، أكد الفيديو، أنه يتم التنسيق بشكل يومي ومستمر بين جميع الجهات المعنية بالدولة لمتابعة الموقف أولًا بأول على مستوى كافة محافظات الجمهورية للاطمئنان والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية المعدة سلفًا بشكل دقيق.



وفي سياق آخر، نفى مجلس الوزراء، 8 شائعات تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثارت قلقاً كبيراً.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً أمس الجمعة، للرد على هذه الشائعات.

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المركز نفى وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين طلاب المدن الجامعية، مشدداً على أن كافة المدن الجامعية خالية تماماً من أي فيروسات وبائية.

وأكد أنه لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين، مشيراً إلى التزام الفرق الطبية بطرق مكافحة العدوى في المستشفيات، وإلى إخضاع عناصرها للفحص الطبي بشكل مستمر.

وأشار إلى أنه لم يتم إجبار أي من أعضاء الفرق الطبية على العمل بمستشفيات العزل بأي من محافظات مصر، موضحاً أن العمل داخل هذه المستشفيات اختيارياً وليس إلزامياً.

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب المخاوف من كورونا، مضيفاً أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المقررة.

كما ذكر أنه لم يتم رفع الغياب بالمدارس كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التزام كافة المدارس برصد نسب حضور الطلاب وموافاة الوزارة بها يومياً.

كما نفى المركز الإعلامي أيضاً ما تردد بشأن وقف زيارة المناطق الأثرية بالأقصر، مشيراً إلى أن حركة السياحة بكافة المحافظات السياحية تسير بشكل منتظم، مع تشديد الإجراءات الوقائية بكافة المنشآت السياحية.

ونوه المركز بأنه لا يوجد ما يسمى بـ"تحليل PCR مستعجل" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 2500 جنيه، موضحاً أن تكلفة التحليل هي 1050 جنيهاً فقط للمواطن المصري، و70 دولاراً للأجنبي، دون أي هامش ربح.