أخبار مصر | رواد مواقع التواصل يهاجمون خالد علي: "متحرش ومفلس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواد مواقع التواصل يهاجمون خالد علي: "متحرش ومفلس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، النيران على المحامي خالد علي، والذين وصفوه بالمتحرش.

ووجهت ناشطة رسالة شديدة اللهجة له قائلة: "إخينا المتحرش خالد علي تقريبا مش لاقي حد يديله فلوس جديدة فعمال شغال على مواقع التواصل الاجتماعي عرض الإستربتيز بتاعه (اللي هو طبعا هجوم على الدولة) علشان يقول لأي حد من اللي كانوا مشغلينه برا أنا لسه موجود وأبوس إيديكوا رجعوني أشتغل معاكوا.

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فيما اعتبر مغرد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن خالد علي أصبح مفلسا، ويعكف على نشر الأكاذيب والهجوم على الدولة المصرية.

ومنذ عدة أيام، كان قد لاقى خالد علين، هجوما عنيفا من السوشيال ميديا، بسبب قيامه بترويج الشائعات وادعائه إخفاء الحكومة أن هناك مصابين بفيروس "كورونا".

ويأتي هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خالد علي لقيامه بمحاولة إثارة ذعر المواطنين.