أخبار مصر | وزيرة التضامن تتقدم جنازة ضحايا منطقة "الزرايب" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتقدم جنازة ضحايا منطقة "الزرايب" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، قداس الجنازة لضحايا منطقة عزبة الزرايب، الذي أقيم في منطقة مارمرقس بمدينة ١٥ مايو.
كان في استقبالها الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية، والقس أسانسيوس رزق، والأنبا شنودة، بمنطقة زرايب مايو وعدد من كبار القساوسة، وبحضور من القيادات الشعبية والتنفيذية، إذ قدمت وزيرة التضامن العزاء لأسر الضحايا وتمنت لهم الصبر والرحمة للمتوفين، مؤكدة على وقوف الدولة إلى جوارهم وتوفير كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا.
وكانت وزيرة التضامن الإجتماعي قد قامت بزيارة لمنطقة الزرايب ظهر الجمعة، وتفقدت الخسائر التي لحقت بالمنطقة، وعقدت جلسة مع الأهالي بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدراسة كافة السيناريوهات الخاصه بتعويض المتضررين ونقل سكان المنطقة جديده أو بقاءهم وتطوير المنطقة حسب المواصفات البيئيه والهندسية التي تضمن منع حدوث أي أضرار بالمنطقة.
كما أنابت وزيرة التضامن السادة وكلاء المديريات ببني سويف والفيوم في تقديم العزاء في الضحايا من المسلمين، حيث قرر ذويهم دفنهم هناك.
وزارت القباج منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو، أمس الجمعة التي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
قالت القباج: إن زيارة منطقة 15 مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع السادة الوزراء والمحافظين.
وأضافت: أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والاسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدى بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر.
ولفتت إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتكسين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاح ومرونة أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقل هؤلاء السكان.
وأشارت إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة.