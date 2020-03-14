أخبار مصر | جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار في شارع المعز بعد توقف الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار في شارع المعز بعد توقف الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، شارع المعز لدين الله الفاطمي منذ قليل للوقوف على آخر تداعيات الأمطار عليه.

ورافق الوزير، في جولته العميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والعميد هاني ممدوح مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور أحمد عبيد مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور محمود عبد الباسط مدير عام القاهرة التاريخية، وشريف فوزي منسق عام شارع المعز، ومحمد أبو سريع مدير عام منطقة الجمالية.

وتجول، بمجموعة السلطان قلاوون ومتحف النسيج ومقعد الأمير ماماي السيفي ومجمل الشارع بشكل عام وأصدر عددًا من التوجيهات بخصوص ضرورة تشكيل لجان متابعة لجميع المباني الأثرية خلال الأسبوعين القادمين لمواجهة أي تداعيات.

وشهد شارع المعز لدين الله الفاطمي على مدار أمس الخميس، عمليات شفط مياه واسعة قامت بها سيارات المياه للأمطار التي تجمعت في الشارع، بتنسيق كامل وتعاون كبير بين إدارات السياحة والآثار والداخلية والصرف الصحي، وإدارة القاهرة التاريخية وتفتيش آثار الجمالية.

واستمرت عمليات شفط المياه حتى صباح أمس اليوم الجمعة.

وكانت مصر قد شهدت على مدار مساء أمس الخميس، وصباح اليوم الجمعة، هطول الأمطار بشدة، مما أدى لتجمعها بكثرة، وحصلت "الخليج 365" على عدد من اللقطات للعمل الجاري منذ الصباح في الشارع المعز.

وعن شارع المعز لدين الله الفاطمي، فهو يعتبر أكبر متحف أثري مفتوح بالعالم وهو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، ومدينة القاهرة هي المدينة التي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر.

وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو شارعها الرئيسي وبعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

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وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان.

ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي. وشهد شارع المعز لدين الله الفاطمي على مدار أمس الخميس، عمليات شفط مياه واسعة قامت بها سيارات المياه للأمطار التي تجمعت في الشارع، بتنسيق كامل وتعاون كبير بين إدارات السياحة والآثار والداخلية والصرف الصحي، وإدارة القاهرة التاريخية وتفتيش آثار الجمالية.

واستمرت عمليات شفط المياه لوقت متأخر من مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وكانت مصر قد شهدت على مدار مساء أمس الخميس، وصباح اليوم الجمعة، هطول الأمطار بشدة، مما أدى لتجمعها بكثرة، وحصلت "الخليج 365" على عدد من اللقطات للعمل الجاري منذ الصباح في الشارع المعز.

وعن شارع المعز لدين الله الفاطمي، قال الباحث الأثري تامر المنشاوي: إنه يعتبر أكبر متحف أثري مفتوح بالعالم وهو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، ومدينة القاهرة هي المدينة التي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر.

وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو شارعها الرئيسي وبعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان.

ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.