أخبار مصر | في صالح المنظومة.. تفاصيل اجتماع "التعليم" مع اتحاد الطلاب بشأن جدول الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في صالح المنظومة.. تفاصيل اجتماع "التعليم" مع اتحاد الطلاب بشأن جدول الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، منذ قليل، اجتماعها الأخير مع اتحاد طلاب مدارس مصر، بشأن الجدول النهائي للشهادة الثانوية، حيث تم عقد الاجتماع في مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة.
وكشف مصدر بالاتحاد، عن أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، هو الذي اجتمع مع الطلاب.
وأشار المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن حجازي سوف يناقش مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه التعديلات على أن يتم الإعلان عن الجدول النهائي للشهادة الثانوية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر، إلى أن التعديلات التي اقترحها الاتحاد تصب في مصلحة الطالب، وتخص بعض الشعب مثل علمي علوم وعلمي رياضة، وقد قدم الاتحاد جميع الاقتراحات التي كان يرغب فيها الطلاب حتى تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعديل الخاص بالجدول وإصدار الجدول النهائي.
وكان أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة سوف تصدر الجدول النهائي للصف الثالث الثانوي الأسبوع الجاري.
وأكد "حجازي" في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الوزارة قد استمعت لأراء الطلاب من الشعب المختلفة سواء كانت علمي علوم أو علمي رياضة أو شعبة الأدبي، موضحًا أن الجدول النهائي سوف يراعى الجميع وسوف يكون منصف لجميع الشعب الثلاثة.
وكانت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قالت: إن الإدارات التعليمية مازالت تعمل على تسليم الاستمارات الورقية للكنترولات استعدادًا لامتحانات الصف الثالث الثانوي والمقرر عقدها في يونيو المقبل.
ونوهت المصادر في تصريحات إلى "الخليج 365"، بأن أرقام الجلوس سيتم البدء في توزيعها على المدارس بداية من شهر مايو المقبل، على أن تكون مجانًا دون أي رسوم.
وأوردت أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعطى تعليمات لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة المستجدات والقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي، والعمل على تنفيذها والتعاون مع الكنترولات لتنفيذها.
كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق، أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام 2020 هم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019-2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف الوزارة على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.