أخبار مصر | في صالح المنظومة.. تفاصيل اجتماع "التعليم" مع اتحاد الطلاب بشأن جدول الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في صالح المنظومة.. تفاصيل اجتماع "التعليم" مع اتحاد الطلاب بشأن جدول الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، منذ قليل، اجتماعها الأخير مع اتحاد طلاب مدارس مصر، بشأن الجدول النهائي للشهادة الثانوية، حيث تم عقد الاجتماع في مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة.

وكشف مصدر بالاتحاد، عن أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، هو الذي اجتمع مع الطلاب.

وأشار المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن حجازي سوف يناقش مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه التعديلات على أن يتم الإعلان عن الجدول النهائي للشهادة الثانوية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر، إلى أن التعديلات التي اقترحها الاتحاد تصب في مصلحة الطالب، وتخص بعض الشعب مثل علمي علوم وعلمي رياضة، وقد قدم الاتحاد جميع الاقتراحات التي كان يرغب فيها الطلاب حتى تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعديل الخاص بالجدول وإصدار الجدول النهائي.