أخبار مصر | بسبب الطقس السيئ.. "التضامن" تتعامل مع 500 حالة من المشردين والأسر المتضررة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الطقس السيئ.. "التضامن" تتعامل مع 500 حالة من المشردين والأسر المتضررة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من غرفة عمليات فريق التدخل السريع بالوزارة والمحافظات، والذي أشار إلى أنه تم التعامل مع 500 حالة من المشردين والأسر المتضررة من الطقس السيئ على مستوى الجمهورية.

وتم نقل 45 مسنا منهم إلى دور الرعاية لتلقي الرعاية والخدمات المختلفة ممن وافقوا على ترك الشارع، كما تم التعامل مع ١٥ طفلا من مفتقدي الرعاية تم إيداعهم بالدور الرعاية و278 أسرة تتضرت من الطقس الغير مستقر وقام الفريق بتوزيع 500 بطانية و578 وجبة ساخنة.

وأبرز التقرير التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والذى ساهم في رعاية المشردين ووقيام بعض المؤسسات في المحافظات بفتح أبوابها لاستقبال أعداد من المشردين.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على استمرار عمل فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية والعمل على مدار ساعات اليوم خلال ظروف الطقس السيئ لإنقاذ المشردين.

جدير بالذكر أن فرق التدخل السريع تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهي حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة ويمكن التواصل مع فريق التدخل السريع للإبلاغ عن الحالات من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528).

Advertisements

وكانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.