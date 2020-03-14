أخبار مصر | خبير بوكالة الفضاء المصرية: الأقمار الصناعية ساهمت في استرداد أراضي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير بوكالة الفضاء المصرية: الأقمار الصناعية ساهمت في استرداد أراضي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العقيد دكتور أحمد فرج، الخبير في مجال التحكم والاختبارات الحرارية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية: إن مصر خاضت شوطا طويلا ومميزا في مجال الفضاء، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الخبير في مجال التحكم والاختبارات الحرارية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، خلال ندوته بموقع "الخليج 365"، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد إطلاق وكالة الفضاء المصرية ومدينة الفضاء إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى المرتبطة بمجال الفضاء، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بذلك العلم والمجال لما يحققه من تنمية على المدى الطويل والقريب.

وتابع "فرج" أن الأقمار الصناعية تساهم بدرجة كبيرة في محاور التنمية التي بدأتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية حيث تساهم الأقمار في اكتشاف المعادن والنفط والثروات الطبيعية كما تدخل في مجال تأمين الحدود المصرية وكذلك تقوية شبكات الاتصال مع الأفراد على الأرض إلى جانب التصوير الجوي. Advertisements ونوه الخبير في مجال التحكم والاختبارات الحرارية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، بأن الأقمار الصناعية كان لها دور عام وبالغ الأثر في استرداد أراضي الدولة من خلال عمليات التصوير من الفضاء، ومعرفة الأراضي التي تم الاعتداء عليها بصور أكثر فاعلية، ما كان له الأثر في استرداد الكثير من أراضي الدولة التي اعتدى عليها مواطنين بدون وجه حق. وأردف الدكتور أحمد فرج، أن الأقمار الصناعية من خلال هيئة الأرصاد الجوية كان بها دور بالغ الأثر في تخطي العديد من الكوارث الطبيعية والجوية من خلال عمليات التصوير الجوي وتوقع الأمطار والسيول والعواصف وتخذير المواطنين وأصحاب المركبات قبل حدوث الظواهر الطبيعية حفاظا على الأرواح. وأكد الخبير في مجال التحكم والاختبارات الحرارية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، أن هناك كليات خاصة بمجال علوم الفضاء ستفتح أبوابها خلال السنة المقبلة للراغبين في دخول مجال الفضاء، وستكون من أولى الكليات على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار الخبير، إلى اهتمام التعليم العالي والدولة بمجال الفضاء وتأهيل الشباب والفتيات بدخول ذلك المجال، وإلى أن مصر تمتلك من الخبرات والمؤهلات ما يمكنها من دخول عالم الفضاء الواسع لأبنائها وعلمائها وسيكون لها باع طويل في ذلك المجال خلال السنوات القليلة المقبلة.

