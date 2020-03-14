أخبار مصر | عاجل.. التوثيق الكامل لظهور فيروس كورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التوثيق الكامل لظهور فيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستعرض بوابة "الخليج 365"، التفاصيل الكاملة لخريطة الإعلان عن الحالات المصابة بفيروس الكورونا في مصر، منذ اكتشاف أول حالة، بتاريخ 14 من فبرابر الماضي، وحتى إعلان وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج حالة من مستشفى العزل بمطروح، بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى أمس الجُمعة، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلي سلبية، لـ 32 حالة.
14 فبراير 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
2 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
5 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
6 مارس 2020 Advertisements
اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس الكورونا المستجد على إحدى البواخر النيلية، قادمة من أسوان إلى الأقصر.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
8 مارس 2020
وفاة أول حالة مصابة بفيروس الكورونا المستجد "ألماني الجنسية".. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
8 مارس 2020
ارتفاع الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا إلى 59 حالة، و21 منهم نتيجة تحاليلهم سلبية بتاريخ 8 مارس، و3 وزراء يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر.. لمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
10 مارس 2020
26 حالة تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
11 مارس 2020
خروج 8 حالات من مصابي فيروس كورونا، من مستشفى العزل، بعد شفائهم، وتسجيل 7 حالات إيجابية جديدة.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
12 مارس 2020
ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي الكورونا إلى 20، وخروجهم من مستشفى العزل، وتسجيل 13 حالة إيجابية جديدة، من بينهم وفاة.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
12 مارس 2020
خروج 12 حالة من الحجر الصحي.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا
13 مارس 2020
رتفاع عدد حالات الشفاء إلى 21، وخروجهم من مستشفى العزل، وتسجيل 13 حالة إيجابية جديدة.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا