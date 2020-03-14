أخبار مصر | عاجل.. التوثيق الكامل لظهور فيروس كورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التوثيق الكامل لظهور فيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعرض بوابة "الخليج 365"، التفاصيل الكاملة لخريطة الإعلان عن الحالات المصابة بفيروس الكورونا في مصر، منذ اكتشاف أول حالة، بتاريخ 14 من فبرابر الماضي، وحتى إعلان وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج حالة من مستشفى العزل بمطروح، بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى أمس الجُمعة، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلي سلبية، لـ 32 حالة.

14 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا 2 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا 5 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا 6 مارس 2020 Advertisements اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس الكورونا المستجد على إحدى البواخر النيلية، قادمة من أسوان إلى الأقصر.. ولمعرفة المزيد يُرجى الضغط هنا