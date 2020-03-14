شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: وفاة سيدة وانجراف 6 سيارات بسبب موجة الطقس السيىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مجموعة من الاتصالات مع عدد من السادة المحافظين اليوم السبت للاطمئنان على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى أشاد خلال اتصالاته بالجهود التى قام بها كافة العاملين بالأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالتعاون مع العاملين بشركات مياه الشرب والصحى وباقى القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، مطالبًا المحافظين بمواصلة بذل كافة الجهود الممكنة للانتهاء من التعامل مع آثار وتداعيات مياه الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظات .

كما تفقد شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وتبقى تقارير حول متابعة جهود المحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ وشدة الرياح التى تعرضت لها المحافظات، مشيرًا إلى وجود تحسن كبير فى حالة الطقس والجو بكافة المحافظات حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم، لافتاً الى استمرار جهود محافظة القاهرة لعمليات شفط تجمعات المياه على مستوى الأحياء والطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع تراكمات المياه بالطرق الرئيسية بمحافظة الجيزة وجارى رفع المياه من الطرق الفرعية وبعض المراكز والقرى .

وأضاف شعراوى أنه فيما يخص بما شهدته قرية الدسيمى بمركز الصف، تم التواصل مع محافظة الجيزة لمتابعة تطورات الموقف حيث تم الإشارة إلى أنه تم إرسال قافلة انسانية تشمل كمية من مسلتزمات المعيشة الأساسية لأهالى القرية الذين تضرروا من أزمة السيل بالإضافة إلى وصول 3 فرق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للدعم والمشاركة فى عمليات شفط المياه، مشيرًا إلى استمرار المحافظات فى القيام بجهودها لشفط تجمعات مياه الأمطار ومن بينها القليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر .

وأوضح شعراوى أن التيار الكهربائى عاد لجميع المناطق بمحافظة القليوبية، كما شهدت محافظة المنوفية هبوط بالطريق الإقليمى بأشمون أمام قرية مؤنسة وكفر الطرانية اتجاه الخطاطبة مما أدى الى سقوط حاجز الطريق بالرصيف وجزء من الأسفلت عرض (1) متر وبطول 7 متر ولا يوجد أى خسائر فى الأرواح، وعلى الفور تم إبلاغ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد الطريق لمتابعة الموقف .

وأشار الوزير إلى استمرار غلق طريقى شرم الشيخ – النفق و طابا – نوبيع وطريق مفارق كاترين ووادى فيران بمحافظة جنوب سيناء ، كما تم إغلاق طريق السخنة السويس لسرعة السيل وتحويل طريق السخنة إلى طريق الجلالة .

وأضاف شعراوى أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى انهيار منزل ريفى بالكليو 2 عزبة عبدالرحيم بجوار مسجد النور بقرية الحجاز فى الاسماعيلية، مما أسفر عن وفاة مواطنة تدعى سعدية محمود إبراهيم 33 سنة ، مضيفاً أن محافظة بنى سويف تواصل جهودها لترميم الجزء المتضرر من مخر السيل بقرية سنور والذى تسبب فى تضرر مجموعة من الأسر ، كما تم صرف الدعم اللازم لتلك الأسر وفضلوا البقاء لدى بعض أقاربهم .

وقال وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا وقع بها انجراف لـ 6 سيارات عند الكيلو 176 بالطريق الصحراوى الشرقى بحرى الشيخ فضل مركز بنى مزار نتيجة هبوط أرضى بالطريق مما أسفر عن بعض الإصابات بين المواطنين .

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وفى الفيوم تعرضت قرية أصلان بمركز طامية لارتفاع منسوب المياه بالشوارع بعد انسداد الصرف المغطى بوسط القرية وجارى مواصلة جهود الاجهزة التنفيذية وباقى الجهات المعنية لحل المشكلة .

وفى محافظة الوادى الجديد أشار شعراوى إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لإصلاح الكهرباء بقرية الكويت، وفى أسوان تم رصد بقعة زيت بمجرى نهر النيل بجوار محطة مياه الشرب بنجع الشيخ على أبوالريش وتم تفتيت بقعة الزيت والإنتهاء من التعامل معها بالتنسيق مع وزارة البيئة .

وطالب وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات بالاستمرار فى جهود المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .