شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة الصور المتداولة لفك مسامير كوبرى تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى هانى يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة الصور المتداولة لفك مسامير كوبري تحيا مصر.

وقال يونس فى تدوينه له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك"، "من شوية بعت لى بعض الأصدقاء صورة لأعمدة كوبرى تحيا مصر، وفيها مسامير تم فكها..قلت لهم دى قديمة..قالوا لا جديدة..بعتها للمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، قال لى قديمة، بس هابعت حالا وأصورلك".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريراً بموقف الشكاوى الواردة أثناء فترة سوء الأحوال الجوية والأمطار.

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وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت 5022 شكوى خلال يومى 12 و13 مارس 2020 حتى الساعة 2 ظهراً، حيث تلقت 2211 شكوى خلال اليوم الأول و2811 شكوى باليوم الثانى، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية‪.‬

ولفت إلى أن اغلب الشكاوى كانت من انقطاع التيار الكهربى بواقع 2223 شكوى، يليها انقطاع أو ضعف مياه الشرب 1317 شكوى، ثم طلبات المواطنين لنزح مياه أمطار 796 شكوى، وشكاوى من طفح صرف صحى 396، كما وصل عدد بلاغات المواطنين حول وجود انفجارات في محولات او كابلات وأعمدة خطرة 231 شكوى، وكذا ظهرت بلاغات من مواطنين لنجدة أشخاص مشردين وبلا مأوى بعدد 34 شكوى‪.‬

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن المواطنين من جميع المحافظات سجلوا شكاوى على المنظومة (ماعدا محافظتى شمال وجنوب سيناء)، وكانت محافظة القاهرة أعلى عدد من الشكاوى والاستغاثات خلال هذه الفترة بعدد 2138 شكوى، يليهم مواطنو محافظة الجيزة بعدد 1496، ثم 301 شكوى من الشرقية، و 295 من القليوبية، و178 من الدقهلية، و162 من المنوفية.