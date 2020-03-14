شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المرور ينشر الخدمات بأماكن تجمعات مياه الأمطار أعلى الدائرى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية، من انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، بمحيط أماكن تجمعات المياه الجوفية على الطريق الدائرى، وسط مراقبة كافة الطرق بالكاميرات لرصد أى معوقات مرورية.

وكشفت الإدارة عن المناطق التى توجد بها تجمعات المياه، وهى اعلى الزراعى اتجاه المريوطية، طريق الخصوص فى الاتجاهين، مؤسسة الزكاة فى الاتجاهين، نفق السلام اتجاه الزراعى، نفق الفطيم مغلق ويسلك الطريق الداعم اعلى النفق، برج سما اتجاه المعادى والمنيب، اعلى البساتين اتجاه البحر الأعظم، اعلى البساتين اتجاه البحر الأعظم، اعلى الدائرى اتجاه نزلة الصحرواى، محور صفط اتجاه الجامعة، كوبرى شبرا بنها اتجاه نفق السلام.

وقام رجال الإدارة بالتنسيق مع محافظى القاهرة والقليوبية والجيزة، وهيئة الصرف الصحى ومياه الشرب لإرسال سيارات الشفط، استعدادًا لعودة المدارس والجامعات وذهاب الموظفين لأعمالهم ولتسهيل، وتسيير الحركة المرورية على الطرق ومن جابنا التواجد المرورى الجدى والفعال فى إطار توجيهات وزير الداخلية، بتكثيف التواجد تحت إشراف اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وعليه قامت الادارة العامة للمرور برسائة اللواء علاء متولى مدير الادارة العامة للمرور بالتواجد المرورى، والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع ادارات المرور على مستوى الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل وأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔة ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄة إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.