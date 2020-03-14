شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: جامعة القاهرة تصل للمرتبة 101 عالميا فى علوم الحاسب ونظم المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقدمت فى تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات، واحتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف QS الإنجليزى للتخصصات، حيث ظهرت فى الفئة من 101-150 متقدمة 50 مركز عن العام الماضى وبنسبة تقدم 33%، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتواكب الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، وأن يكون لها دور فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى الذى أصبح يقود كل الاقتصاديات.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل ، أن التقدم الكبير الذى حققته الجامعة فى تصنيف QS الإنجليزى وتصدرها ثلاثة قطاعات من بين خمسة قطاعات وهى الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، يعكس الجهود المبذولة من الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث، والتوسع فى التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمى وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميًا.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم تطوير كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء أول قسم للذكاء الاصطناعى بالكلية، فى إطار الإستراتيجية العربية للتحول الرقمى التى وضعتها جامعة القاهرة وأطلقتها بالتعاون مع حكومة ابوظبى وجامعة الدول العربية، وهى تمثل إضافة لهذا التخصص النوعى بالجامعة، وتعتبر نقلة كبيرة فى تطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية الهائلة على مستوى العالم.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن الكلية بها كوادر ومناهج متطورة يتم تحديثها كل عام بالإضافة إلى اللائحة التى يتم تحديثها بشكل دوري، مشيرة إلى أن الكلية تسعى لتوفير معمل ريبوتكسل لمواكبة التحديث فى سوق العمل فى هذا المجال، وشراء معمل "deep learning".