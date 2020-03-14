شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. أسقف المنيا يوزع مساعدات وبطاطين على الفقراء بالشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، جولاته فى المحافظة لليوم الثانى على التوالى إذ وزع أمس مساعدات غذائية وبطاطين على الفقراء بسبب موجة الطقس السيئ وكلف مجموعة من خدام كنائس المنيا بالأمر ذاته.

الأنبا مكاريوس قال عقب جولته: مررنا لليوم الثانى على التوالى، فى أطراف مدينة المنيا، وتقابلنا مع عدد كبير جدًا من المساكين الذين يغالبون البرد القارس والرياح الصعبة والأمطار، لأجل القوت.

وأضاف الأسقف: أغلب من قابلتهم كانوا من الأطفال، ورغم قسوة الظروف فهم مبتسمون راضون، فرحون جدًا بما قدمناه لهم، وكان يكفينا أجرًا تلك الابتسامة التى ارتسمت على وجوههم، ورفع أيديهم بالدعاء لنا.

واستكمل: كان أغلبهم يجمعون القمامة، ووجدنا مع مجموعة منهم حمارًا يجرّ العربة ولكنه فى حالة إعياء شديد، ومصاب فى أكثر من مكان من جسده، وعلمنا أنه ليس لديهم ما يطعمونه به، كما تقابلنا مع عدد كبير من العاملين فى الشوارع فى حالة يُرثى لها، كذلك التقيلنا مع آخرين بلا مأوى.

وتابع الأسقف: "كما فعلنا نحن فعل الكثيرون من الخدام والخادمات، وأعرف أن كثيرين جدًا فعلوا مثل ذلك فى أماكن كثيرة فى المنيا وبقية الإيبارشيات، وما نشرنا هذا إلّا لتشجيع أولادنا هنا على عمل الرحمة والمشاركة العملية للمحتاجين".

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واختتم: "كانت هذه الساعات من أغلى وأغنى ما قضينا من أوقات فى الخدمة، ونحن نلتقى المسيح فى هؤلاء المساكين، فهو القائل: «كل ما فعلتموه بأحد إخوتى هؤلاء الأصاغر، فبى قد فعلتم».

كان الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا قد أطلق أمس دعوة لمن يرغب للنزول إلى الشارع فى هذه الظروف والأجواء الصعبة لمساعدة الذين بلا مأوي.

ثم نزل الأسقف إلى شوارع المنيا لتفقد المتواجدين على الأرصفة وتحت الكبارى، وتوزيع الأغطية والطعام والفاكهة ومبالغ نقدية عليهم

كما التقى الأنبا مكاريوس أثناء جولته بـ"محمد سيد" رئيس مجلس المدينة، وفريق العمل المرافق له الذين عملوا على متابعة مرافق المحافظة بسبب الأمطار

كذلك فإن خدام إيبراشية المنيا وأبو قرقاص قد استجابوا لدعوة الأنبا مكاريوس ونزلوا لإنقاذ المحتاجين ومساعدتهم.