شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات للفنانين بالمشاركة بتظاهرة أمام البيت الأبيض لدعم حقوق مصر المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الجالية المصرية فى نيويورك، لتظاهرة غدا الأحد، أمام البيت الأبيض، للضغط على المجتمع الدولى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل.

وقال أحد أفراد الجالية المصرية فى الولايات المتحدة يدعى محمود طلبة عبر حسابه على الفيس بوك: "أرجو من كل أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية الحضور، حركة شعب، زى ما إثيوبيا اتظاهرت وضغطت على الخارجية الأمريكية، إحنا كمان هنضغط على المجتمع الدولى كله".

ودعا طلبة، نجوم الفن فى مصر، إلى مشاركتهم فى هذه المظاهرة منهم عمرو دياب، تامر حسنى، محمد رمضان، وأيضا وائل غنيم، ومساندة من الإعلاميين لهذه المظاهرة، لأنها لحظة فارقة فى تاريخ مصر، كما دعا أفراد الجاليات العربية فى حب بلدنا مصر.

وقال طلبة: "ثورتنا بالقانون قدام البيت الأبيض يوم الأحد 15/3 من 1 إلى 3 وتقدر تيجى بدرى شوية لدعم موقف مصر، زى ما إثيوبيا وقفت ببجاحة قدام وزارة الخارجية تقول مصر ملهاش حاجة فى النيل، وعملت ضغوط على أمريكا، إحنا رايحين نقلب الطرابيظة ونقف مع بلدنا"، راجيا من الناس الحضور من أجل نجاح الحشد ودعم موقف مصر وأولادها.

وأشار طلبة: "هذه التظاهرات ليس علاقة علاقة بأحد، سواء النظام أو الرئيس أو حتى المعارضة، لكنها للوقوف مع بلدنا التى كبرتنا واللى حمت أهلنا واللى حاطه عساكر تحمينا"، مشددا: "اللى حيفكر يقرب منها هتكون مقبرة على الكل".

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دعا وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين فى الولايات المتحدة لحملة توقيعات بين الجاليات المصرية فى أمريكا والعالم، وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحثه على تفعيل مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان لضمان الحقوق المشروعة لمصر فى نهر النيل ومنع أى أضرار محتملة للسد يمكن أن تؤثر على حياة ووجود أكثر من 110 مليون مواطن مصرى يعيشون على طول الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا.