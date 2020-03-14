شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يلغى تحويلة حركة السيارات بالطريق الدائرى بعد شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الإدارة العامة للمرور، من أعمال شفط مياه الأمطار من أعلى الطريق الدائرى أمام أبراج سما اتجاه منطقة معمار المرشدي، وسط انتشار الخدمات واللافتات الإرشادية لإرشاد مستخدمي الطريق، وتم إعادة تنظيم حركة المركبات مرة أخرى.

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية بعد هطول أمطار على الطرق.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى كوبرى غمرة في الاتجاهين، مع تواجد رجال المرور لسحب أي كثافات متوقعة، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين سيولة مرورية في الاتجاهين.

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وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت سيولة فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.