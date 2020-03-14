التضامن: فرق التدخل السريع تعامل مع 500 حالة من المتضررين بسبب الطقس السيئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من غرفة عمليات فريق التدخل السريع بالوزارة والمحافظات، وانه تم التعامل مع 500 حالة من المشردين والأسر المتضررة من الطقس السيئ على مستوي الجمهورية وقد تم نقل 45 مسن منهم الى دور الرعاية لتلقى الرعاية والخدمات المختلفة ممن وافقوا على ترك الشارع كما تم التعامل مع 15 طفل من مفتقدى الرعاية تم ايداعهم بالدور الرعاية و278 أسرة تتضرت من الطقس الغير مستقر وقام الفريق بتوزيع 500 بطانية و578 وجبة ساخنة .
وأضافت التقرير أنه يتم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والذى ساهم في رعاية المشردين ووقيام بعض المؤسسات في المحافظات بفتح ابوابها لاستقبال اعداد من المشردين
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي علي استمرار عمل فرق التدخل السريع علي مستوى الجمهورية والعمل علي مدار ساعات اليوم خلال ظروف الطقس السيء لإنقاذ المشردين.
جدير بالذكر أن فرق التدخل السريع تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة ويمكن التواصل مع فريق التدخل السريع للإبلاغ عن الحالات من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528)
كانت نيفين القباج وزيرة التضامن قد اعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي برئاستها لمتابعة موجه الطقس السيء الذى ضرب البلد وتبعاته حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعة ففى مديرية التضامن الاجتماعي وان فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة لافته الى إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تضم 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصرى يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.
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