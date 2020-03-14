شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة: مسئولو العاصمة لم يغادروا الشارع منذ بدء الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته المستمرة فى مناطق القاهرة الأربعة منذ الصباح الباكر لليوم الثالث لموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع .

وخلال الجولة تفقد محافظ القاهرة أحياء بولاق ابو العلا وعابدين وغرب القاهرة بالمنطقة الغربية وروض الفرج والساحل بالمنطقة الشمالية ومصر القديمة والسيدة زينب ودار السلام بالمنطقة الجنوبية وشرق وغرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية، كما تفقد عدد كبير من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين مؤكدًا أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين .

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وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لم يغادروا الشارع منذ بدء الأزمة لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية كل فى منطقته، واللواء إبراهيم عوض رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وعددا من رؤساء الأحياء.

يذكر أن مصر تعرضت لطقس سيئ على مدار يومين، حيث شهدت كافة الأنحاء لأمطار غزيرة وصلت لحد السيول ما ادى لانهيار عدد من المنازل وغرق الطرق.