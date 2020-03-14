شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" توجه قافلة خدمية لتقديم الرعاية لأهالى قرية فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت قرية الحراجية بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن البحر الأحمر وقطاعات، الأحوال المدنية، والخدمات الطبية، والمشروعات والتنمية "منظومة أمان"؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني تلك القرية.

تأتي تلك القافلة في إطار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتم خلالها توزيع المساعدات العينية بطاطين، وعبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان، على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطني تلك المناطق.

وكانت وزارة الداخلية نظمت تحت إشراف مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، قافلة متكاملة بقرية الخرقانية التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تضمنت القافلة تقديم الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج وإجراء الأشعة، إلى جانب إصدار بطاقات الرقم القومى، وتراخيص المرور، وغيرها من الخدمات.

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ومن ناحيتها قالت منال جابر رئيس الوحدة المحلية بالخرقانية التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، أن القافلة الطبية التى شملتها القافلة المتكاملة لوزارة الداخلية ضمت 10 تخصصات مختلفة "الأنف والأذن، الجلدية، الرمد، العظام، الأطفال، العلاج الطبيعى، الأسنان، وتنظيم الأسرة، الجراحة، الباطنة"، حيث تقوم بإجراء الفحوصات الكاملة على المرضى من أبناء الوحدة المحلية، وإجراء الآشعة بالمجان، إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان.

وتابعت، أن القافلة تضمنت أيضا مشاركة السجلات المدنية بالمحافظة لإصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين، إلى جانب استخراج شهادات الميلاد، وكل المستندات المطلوبة، إلى جانب مشاركة إدارة المرور لإصدار تراخيص المرور للمواطنين، وذلك للتخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم فى كافة الخدمات المقدمة.

وشارك بالجملة اللواء علاء سليم حكمدار أمن القليوبية، والعميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث القناطر الخيرية، ونائب مأمور مركز القناطر الخيرية، ومنال جابر رئيس الوحدة المحلية بالخرقانية، وعمدة قرية الخرخانية، وعمدة الأخميين، ورئيس الوحدة الصحية بالقرية.



كلنا واحد



كلنا واحد