شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا خلفت الرياح.. اقتلاع أشجار ضخمة من جذورها وتهدم منازل بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت أجهزة محافظة القاهرة فى رفع آثار الأمطار والطقس السيئ الذى تعرضت له الأنحاء، حيث حرص كل مسئولي الأجهزة التنفيذية على التواجد بالشارع لليوم الثالث على التوالى لرفع المخلفات وشفط المياه.

وفى السياق تسببت سرعة الرياح التى تعرضت الأجواء لها أمس الجمعة، إلى اقتلاع عدد من الأشجار الضخمة من جذورها، حيث رفعت أجهزة حى الزيتون شمال القاهرة برئاسة اللواء أشرف بهجت، 3 أشجار اقتلعتها الرياح بشارعى طومنباى وشارع عليش وتم فتح الطريق ورفع الخطر.

⁦وأكد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، أن سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار أدى لانهيار سقف العقار رقم (12) حارة شتا، ودرج سلم بالعقار رقم (1) حارة فواز، ودرج سلم بالعقار رقم (102) شارع محطة الزيتون الغربى وتم التوجه الي العقارات المذكورة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما إنهيار سلم بعقار بشارع الكافور.

وفى السياق واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته المستمرة فى مناطق القاهرة الأربعة منذ الصباح الباكر لليوم الثالث لموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع .

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وخلال الجولة تفقد محافظ القاهرة أحياء بولاق ابو العلا و عابدين وغرب القاهرة بالمنطقة الغربية وروض الفرج والساحل بالمنطقة الشمالية ومصر القديمة والسيدة زينب ودار السلام بالمنطقة الجنوبية وشرق وغرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية ، كما تفقد عدد كبير من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين مؤكدًا أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين .