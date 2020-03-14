شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سابق بالبنك الدولى: مفاوضات سد النهضة قضية شعب وتحتاج تكاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء سرحان كبير خبراء اقتصاديات البيئة بالبنك الدولى سابقا، وأحد أعضاء الجالية المصرية فى أمريكا، إن مفاوضات سد النهضة لا تتعلق بالحكومة المصرية ولكنها قضية تخص جموع المصريين وقضية شعب ودولة، مشددا على أن هذه القضية تحتاج إلى تكاتف المصريين داخل وخارج البلاد.

وأضاف "سرحان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc"، أنه من المقرر تنظيم وقفة غدا الأحد بمشاركة أعضاء الجالية المصرية من مختلف الولايات المتحدة، أمام البيت الأبيض لمطالبة أمريكا بدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية، لافتا إلى أنه سيتم تسليم التوقيعات الإلكترونية إلى الإدارة الأمريكية.

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وأشار إلى أن هذه القضية شهدت تجاوبا كبيرا من المصريين فى الولايات المتحدة، لافتا إلى الدبلوماسية الشعبية عليها دورا كبيرا من أجل المشاركة فى قضية سد النهضة، خاصة أن أجهزة الدولة المصرية من خلال الدبلوماسية الرسمية تعمل بكل جهد فى إطار المفاوضات.

وأوضح كبير خبراء اقتصاديات البيئة بالبنك الدولى سابقا أن المجتمع المدنى الدولى فى أمريكا وباقى الدول سوف يعملون للضغط من أجل إنجاح المفاوضات والاطلاع على كافة الدراسات الخاصة بسد النهضة.

وفيما دعا وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين فى الولايات المتحدة لحملة توقيعات بين الجاليات المصرية فى أمريكا والعالم، وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحثه على تفعيل مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان لضمان الحقوق المشروعة لمصر فى نهر النيل ومنع أى أضرار محتملة للسد يمكن أن تؤثر على حياة ووجود أكثر من 110 ملايين مواطن مصرى يعيشون على طول الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا.