شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء ورئيس القابضة يتابعون الانقطاعات من مركز تحكم التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة متواجدين بمركز التحكم القومى لشبكة التجمع لمتابعة إصلاح الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة و شركاتها تبذل قصارى جهدها لإعادة التيار الكهربائى بأسرع وقت ممكن و بأعلى جوده و بشكل آمن ، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء و الفنين التابعين لها يعملون على مدار الساعة لإعادة التيار للمواطنين.

و أشار حمزة ، إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع عملية توصيل التيار الكهربائى للمواطنين بجميع انحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية التى بها البلاد كانت صعبة وغير معتادة.

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أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم فصل التيار الكهربائى عن ما يقرب من 20 كشك توزيع كهرباء فى مناطق حلوان والمعادى و طره و دار السلام منذ مساء امس الخميس وحتى الآن وذلك بناء على طلب من المحليات للحفاظ على السلامة العامة بهذه المناطق نتيجة وجود مياه الامطار بشكل غزير.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يمكن إعادة التيار للمناطق المفصول عنها إلا بعد التنسيق مع المحليات لضمان سلامة افراد الفرق الفنية التابعة للشركة و حفاظا على سلامة المواطنين و مهمات الكهرباء.

وتتعـرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من أول أمس الخميس، مع سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحرى، تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق، وتصل الأمطار إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.