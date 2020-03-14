شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد تعقيم كليات جامعة عين شمس للوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، أعمال تطهير وتعقيم عدد من مبانى ومنشآت جامعة عين شمس، فى إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا بالجامعات.

كما شهد الوزير عمليات إزالة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين على بعض مبانى ومنشآت الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفريق من إدارة الأزمات والحرب الكيمائية بالقوات المسلحة، بناءً على تكليف من القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتفقد الدكتور عبد الغفار مبنى كلية طب الأسنان، والعيادات واستراحة المرضى، كما تفقد عيادة طب الفم وعلاج اللثة وغرفة المحاكاة والمدرجات.

وحرص الوزير على الاطمئنان على سير عمليات التعقيم والتطهير لمباني كلية طب الفم والأسنان وكلية الصيدلة، والتي يقوم بها فريق عمل من الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة.

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ووجه الوزير بضرورة سحب وإزالة المياه المتراكمة أمام مباني الكليات، والعمل على إتمام عمليات التنظيف بشكل أسرع، وذلك استعدادًا لانتظام الدراسة واستقبال الطلاب، غدا الأحد.

وقدم اللواء اركان حرب محمد أحمد حجازي مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة شرحا تفصيليا للوزير، لطريقة تعقيم وتطهير مباني الكليات ومنشآت الجامعة، والتأكيد على عمل أجهزة التعقيم بشكل جيد للقيام بمهمتها، مشيرًا إلى أن المهمة تضم 7 ضباط و56 جنديًا من قوات الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة.

وكان الدكتور جمال الشاذلى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، قرر إلغاء امتحانات الميد تيرم في الكلية خلال الفصل الدراسى الثانى، والتى كان من المقرر انطلاقها فى نهاية شهر مارس الجارى، ضمن إجراءات منع التجمعات والوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور جمال الشاذلى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن القرار يأتي اتساقا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بهدف تجنب التجمعات، لافتا إلى أن درجات امتحانات الميد تيرم سيتم اضافتها لامتحانات نهاية العام .

واستطرد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أن درجات المادة الدراسية 100 درجة كان مخصص منها 25 درجة لامتحان الميد تيرم و75 درجة لامتحان نهاية العام ولكن بعد اللجوء إلى إلغاء امتحان الميد تيرم سيكون درجة امتحان نهاية العام من 100 درجة لتعويض الطلاب .