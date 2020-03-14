شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: "التيار انقطع عن منزلى بسبب سوء الأحوال الجوية ولم أبلغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن منزله تعرض لانقطاع التيار الكهربائى بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب المياه عن معدل الأمان، مما اضطر مركز التحكم لفصل التيار الكهربائى حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا أنه لم يبلغ عن الانقطاع.

وأضاف شاكر، لـ"الخليج 365"، أن الظروف المناخية التى تمر بها البلاد صعبة وغير معتادة على الشعب المصرى، لافتا إلى أن انقطاع التيار الكهربائى فى بعض المناطق يكون لصالح المواطن وحفاظا على سلامة الشبكة الكهربائية.

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وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسعات وأعمال التطوير التى تمت حتى الآن بشبكتى النقل والتوزيع ظهرت أهميتها فى توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء رغم الظروف المناخية السيئة، موضحا أن وجود شبكات تغذية بديلة فى معظم الخطوط على مستوى الجمهورية مكن مراكز التحكم من سرعة إصلاح الأعطال وإعادة التيار بشكل سريع للمواطن فى المناطق المتاح إعادة التيار بها للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة متواجدين بمركز التحكم القومى لشبكة التجمع لمتابعة إصلاح الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وتعرضت البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من أول أمس الخميس، مع سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحرى، تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق، وتصل الأمطار إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.