شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة عين شمس ترفع الغياب عن طلابها أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، خطة الدراسة بالكلية خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنها تتابع تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث أكدت الكلية فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إنه فى إطار تعليمات وزارة الصحة بخصوص من يشك في أعراض المرض فترجو الكلية من أي طالب يصاب بأي عرض من أعراض المرض أن يمكث فى المنزل للاطمئنان وعليه سوف يتم رفع الغياب خلال الأسبوعين القادمين لهؤلاء الطلاب.

وأشارت إلى أنه بخصوص امتحانات منتصف الفصل الدراسي المزمع إقامتها في الفترة من 27 مارس إلى 3 ابريل فهي في موعدها حتى إشعار آخر.

ومن ناحية أخرى سوف يقوم أعضاء هيئة التدريس برفع العديد من المراجع والمواد التعليمية على LMS بالإضافة إلى تسجيل المحاضرات عند الضرورة، وسوف يتم تأجيل الأنشطة الطلابية إلى ما بعد امتحانات منتصف الفصل الدراسى.

وأوضحت أن الدراسة تعمل بشكل طبيعي ورفع الغياب للطلاب الذين لديهم شك في أعراض أو سابق اختلاط مع أحد المصابين. على هؤلاء الطلاب التواصل مع المرشد الأكاديمي أو منسق البرنامج.

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وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شهد صباح اليوم السبت، أعمال تطهير وتعقيم عدد من مبانى ومنشآت جامعة عين شمس، فى إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا بالجامعات، كما شهد الوزير عمليات إزالة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين على بعض مبانى ومنشآت الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفريق من إدارة الأزمات والحرب الكيمائية بالقوات المسلحة، بناءً على تكليف من القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتفقد الدكتور عبدالغفار مبنى كلية طب الأسنان، والعيادات واستراحة المرضى، كما تفقد عيادة طب الفم وعلاج اللثة وغرفة المحاكاة والمدرجات.

وحرص الوزير على الاطمئنان على سير عمليات التعقيم والتطهير لمباني كلية طب الفم والأسنان وكلية الصيدلة، والتي يقوم بها فريق عمل من الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة.

ووجه الوزير بضرورة سحب وإزالة المياه المتراكمة أمام مباني الكليات، والعمل على إتمام عمليات التنظيف بشكل أسرع، وذلك استعدادًا لانتظام الدراسة واستقبال الطلاب، غدا الأحد.