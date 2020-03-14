شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 6 قرارات للتعليم تخص تأجيل الدراسة وفيروس كورورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة خلال الأيام الماضية تتعلق بتأجيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية وايضا قرارات أخرى تتعلق بالطلاب وفيروس كورورنا المستجد، نستعرضها فى التقرير التالى.

- قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم تأجيل الدراسة لمدة يومين هما الخميس الماضى 12 مارس الجارى واليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار حرصا على سلامة الطلاب، كما وجهت الوزارة مديريات التربية والتعليم بتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب غدا الأحد.

- لمواجهة انتشار الفيروس اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما كإجراء "وقائي"، نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

- قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار امتحانات الدبلومة الأمريكية في موعدها اليوم السبت، مع تأجيل الدراسة، مؤكدة أنه نظرًا لظروف حالة الطقس التي تمر بها البلاد، قرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم تفويض المحافظين بالمحافظات التي تعمل بها الدراسة يوم السبت باتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة.

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- قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات أبنائنا في الخارج بالبلاد التى قامت بتعليق الدراسة بها لحين استئناف الدراسة، كما قرر سريان امتحانات أبنائنا في الخارج بالبلاد التي لم تعلق الدراسة، في موعدها كما هو محدد من قبل.

- أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على مصلحة المعلمين وافق الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين على تأجيل اختبارات الترقي للمعلمين طبقا للتالي :

المقرر اختبارهم يوم السبت 14 مارس 2020 يؤجل إلى السبت 18 إبريل 2020، والاختبارات المقرر عقدها يوم الأحد 15 مارس تؤجل إلى يوم الأحد 19 إبريل 2020، والمقرر اختبارهم يوم الاثنين الموافق 16 مارس يؤجل إلي يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، عدا ذلك يلتزم المعلمين بموعد وتاريخ الإختبارات المحددة في إخطاراتهم.

- نفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداولة بشأن تأجيل الدراسة فى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين، مؤكدة أنه لم يصدر أى قرار بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وما تم تداولة لدولة أخرى غير مصر.