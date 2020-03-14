شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن تتقدم جنازة ضحايا منطقة الزرايب وتقدم التعازى لأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قداس الجنازة لضحايا منطقة عزبة الزرايب والذى اقيم فى منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وكان فى استقبالها الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية القس اسانسيوس رزق الأنبا شنودة بمنطقة زرايب مايو وعددا من كبار القساوسة وبحضور من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى العزاء لأسر الضحايا وتمنت لهم الصبر والرحمة للمتوفين واكدت لهم وقوف الدولة إلى جوارهم وتوفير كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا.

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وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد قامت بزيارة لمنطقة الزرايب ظهر الجمعة وتفقدت الخسائر التى لحقت بالمنطقة وعقدت جلسه مع الأهالى بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدراسة كافة السيناريوهات الخاصة بتعويض المتضررين ونقل سكان المنطقة جديده أو بقاءهم وتطوير المنطقة حسب المواصفات البيئية والهندسية التى تضمن منع حدوث أى أضرار بالمنطقة.

كما أنابت وزيرة التضامن الاجتماعى وكلاء المديريات ببنى سويف والفيوم فى تقديم العزاء فى الضحايا من المسلمين، حيث قرر ذويهم دفنهم هناك.

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن كانت قد أعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى برئاستها لمتابعة موجه الطقس السيء الذى ضرب البلد وتبعاته، حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعة ففى مديرية التضامن الاجتماعى وأن فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة لافته إلى أن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى تضم 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات فى الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصرى يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.