شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: كل واحد منا يمكنه المساعدة فى وضع حد لفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا، اتفاقها مع الدكتور تيدروس ادحانوم جبرسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بفيروس كورونا، وكون البشر معا فى مواجهة الفيروس القاتل، قائلة: "أتفق مع الدكتور تيدروس، نحن جميعا فى هذا معا".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" أتفق مع الدكتور تيدورس، نحن جميعا فى هذا معا، يمكن لكل واحد منا أن يساعد فى وضع حد لوباء كوفيد 19".



غادة والى

وتابعت :" منظمة الصحة العالمية وصندوق الاستجابة والتضامن لـ"كوفيد 19"، سيمنح الجميع فرصة للمساعدة فى حماية الناس وإنقاذ الأرواح".

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وأطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية مبادرتين لمكافحة فيروس كورونا، الأولى وهو انشاء صندوق للاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة، ومؤسسة الأعمال الخيرية السويسرية، لتمكين الأفراد والمنظمات من المساهمة فى الوقاية من الفيروس، من شراء المستلزمات الطبية من القفازات، والكمامات، والملابس الواقية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

كما أطلق الدكتور تيدروس ادحانوم جبرسيوس، مبادرة أخرى تحت اسم الأيادى الآمنة، للوقاية من فيروس كورونا، وقام بعرض فيديو على صفحة منظمة الصحة العالمية فيسبوك، أثناء غسل يديه لتعليم وتثقيف الناس بكيفية غسل اليدين بطريقة صحيحة، مؤكدا أن غسل اليدين يعتبر أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف، أن هناك أشياء بسيطة يجب على كل منا القيام بها لحماية أنفسنا من فيروس كورونا COVID-19، بما فى ذلك غسل اليدين، وبين الأصابع بالماء الجارى والصابون، أو مع المطهرات القائمة على الكحول، حيث أطلقت منظمة الصحة العالمية تحدى الأيادى الآمنة "SafeHands"، لتعزيز قوة التنظيف لمحاربة فيروس كورونا التاجي.

يذكر، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، كان قد أعلن من قبل أن العالم يواجه نقص فى أدوات الوقاية الشخصية، ودعا الشركات العالمية لإنتاج المزيد من أدوات الوقاية الشخصية من القفازات، والكمامات والملابس الوقاية من فيروس كورونا لمواجهة خطر انتشار الفيروس على مستوى العالم.