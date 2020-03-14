شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: انتظام حركة القطارات وخطوط المترو والموانئ باستثناء ميناء شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل، استمرار انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها وانتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والإسكندرية والسويس وسفاجا والغردقة ونويبع واستمرار غلق ميناء شرم الشيخ لسوء الاحوال الجوية كما أشار البيان إلى انتظام حركة الملاحة النيلية واستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالة آثار الأمطار من الطرق، واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق .

وأكد بيان الوزارة، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتلقى على مدار الساعة تقارير من كافة الجهات التابعة ومن مركز الأزمات بالوزارة عن انتظام الحركة بكافة الجهات ووسائل المواصلات التابعة وعن استمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الأمطار من كافة المحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مع ضرورة تواجد مسئولى السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات واستمرار رفع حالة الاستعداد بالموانئ البحرية.

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وتشهد البلاد موجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تستمر حتى اليوم السبت وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد، ومطالب بتوخى الحذر من الموجة السيئة التى تشهدها البلاد وتشهد رياح عاصفة وأمطار غزيرة.

وتتعـرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من أول أمس الخميس، مع سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحرى، تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق، وتصل الأمطار إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.