شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الأوقاف تلغى الاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إلغاء الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج بسبب كورونا والاكتفاء بخطبة الجمعة .

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى الكريم ، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء بذكرى الإسراء والمعراج، التى نتعلم منها أن مع العسر يسرا وبعد الشدة فرجا، سائلين الله عز وجل أن يجعلها أياما مباركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

وقال وزير الأوقاف: "فى ضوء حرص الوزارة على الإسهام الجاد فى الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا فإن الوزارة قد نسقت مع المشيخة العامة للطرق الصوفية وتم الاتفاق بينهما على الاكتفاء بخطبة الجمعة التى خصصت للحديث عن الإسراء والمعراج يوم 25 رجب".

تركيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5 حالات

ذكر موقع تركيا الآن، أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن إصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين فى تركيا إلى خمس حالات.

وأكد قوجة عقب اجتماع اللجنة العلمية لفيروس كورونا، اليوم السبت، مع وزير العدل عبد الحميد جول، ووزير النقل والبنية التحتية محمد جاهد تورهان، أن عدد المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا في تركيا وصل إلى 5، وقال "إن أول حالتين تعتمدان على تركيز خاص. ويجب عليَّ أن أخبركم في هذه الساعة أننا اكتشفنا ثلاث حالات جديدة في العائلة نفسها".

إغلاق طريقى الجيش والصحراوى القديم بسبب تجمعات مياه الأمطار في المنيا

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، تم إغلاق طريق الصعيد الشرقى (الجيش)، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة، بسبب تجمعات مياه الأمطار عقب موجه الطقس السيء التى شهدتها المحافظة اليومين الماضيين.

كما تم إغلاق الطريق الصحراوى الشرقى القديم، عند كمين زاوية الجدامي ، بمركز مغاغة ، وعلى السادة القادمين إلى محافظة المنيا ، أو المتجهين إلى محافظة الجيزة إتباع الطريق الصحراوى الغربى ، أو الطريق الزراعي .

وناشد محافظ المنيا جميع السائقين بضرورة توخى الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار ، حيث يجرى حالياً رصد أى معوقات مرورية على الطرق ، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق ، كما دعا جميع قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

200ألف متر مكعب إجمالى كميات مياه الأمطار على مدينة السادات

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أن إجمالى كميات المياه التى سقطت على شوارع المدينة يومي الخميس والجمعة بلغت نحو 200 ألف متر مكعب، حيث سجلت كميات الأمطار في اليوم الأول 120 ألف متر مكعب، فيما سجل اليوم الثاني "الجمعة" نحو 80 ألف متر مكعب.

وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن كميات الأمطار التى سقطت سجلت ضعفي معدل الصرف الصحى للمدينة بالكامل ، وتم التعامل مع هذه الكميات من خلال عدة وسائل منها الشفط وفتح بالوعات الصرف ، ورفع كميات المياه لصادر الصرف.

الأرصاد: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والصغرى بالعاصمة 14 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا كثيفة تصل لحد الضباي، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة.

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 154 إسرائيليا

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 154 إصابة، وأفادت وزارة الصحة ان حالة ثلاثة منهم خطيرة وثمانية متوسطة والآخرين طفيفة.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" أن المعطيات الصادرة من وزارة الصحة الاسرائيلية تفيد أن عدد الذين خضعوا للحجر الصحي في منازلهم منذ ظهور الفيروس وحتى الآن قد بلغ 55099، اما عدد القابعين للحجر الصحي حاليا في اسرائيل فهو 38560 شخصا، بينما بلغ عدد حالات الحجر الصحي التي بدأت اليوم 181 حالة جديدة.

وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ93 حالة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 حالة. فيما قال بيان صادر عن البنك المركزى أمس الجمعة، إن حاكم مصرف لبنان المركزى طالب البنوك التجارية بمنح أولوية لتحويلات النقد الأجنبى المخصصة لشراء إمدادات طبية مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

كثافات مرورية بميدان المؤسسة فى شبرا الخيمة بسبب تجمعات مياه الأمطار.. فيديو

شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة حالة من الكثافة المرورية، نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بجانبى الطريق اتجاه طريق إسكندرية الزراعى، واتجاه طريق كورنيش النيل.

وتواجد عدد من رجال المرور، لمتابعة الحركة المرورية، وحل التكدسات المرورية، ومن جانبها أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، 21 طريقا صحراويا حتى الآن بسبب وجود رياح مثيرة للأتربة وعاصفة ترابية وانعدام الرؤية، وتجمعات مياه أمطار بها منعا لوقوع أى حوادث مرورية.

التعليم: أكثر من سيناريو جاهز لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك أكثر من سيناريو جاهز من قبل الوزارة بعد قرار تأجيل الدراسة وامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج بالدول التى أوقفت الدراسة فيها، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وأَضافت المصادر، أن الوزارة لا تريد أن تسبق الأحداث، وأنه سيتم إعلان وتطبيق أحد هذه السيناريوهات إذا ما اضطرت إليها الوزارة، موضحة أنه لا يجب على الطلاب وأولياء أمورهم القلق من أى شئ، لأن الوزارة تعمل فى مصلحة أبنائها الطلبة، ولن يضار أى طالب لأن هناك ظروفا قهرية لا دخل للطلاب فيها أو أولياء أمورهم.

هل أصيب نتنياهو بـ"كورونا"؟.. 3 أدلة تثبت إصابة رئيس وزراء إسرائيل بالفيروس

عدد من الأدلة والبراهين تثبت إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا المميت والذى تفشى بشكل كبير إلى إعلانه شخصياً تعطيل الدراسة في إسرائيل إلى أجل غير مسمى.

في البداية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "نتنياهو" اجتمع الشهر الماضي مع مسئول بارز في الجيش الإسرائيلي تم وضعه لاحقا قيد الحجز الصحي في إطار جهود ردع تفشي فيروس كورونا.

إغلاق 21 طريقا صحراويا بسبب موجة الطقس السيئ بالمحافظات.. تعرف عليها

غلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، 21 طريقا صحراويا حتى الآن بسبب وجود رياح مثيرة للأتربة وعاصفة ترابية وانعدام الرؤية، وتجمعات مياه أمطار بها منعا لوقوع أى حوادث مرورية ومن تلك الطرق:

-غلق طريق الضبعة _مطروح

ـغلق طريق صحراوى البحر الأحمر

_طريق الكريمات من المنيا الى القاهرة

-غلق طريق فيران _سانت كاترين

-غلق طريق الجيش الشرقي في الاتجاهين

-غلق طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة

- غلق طريق العين السخنة فى الاتجاهين

-غلق طريق البحر الاحمر اتجاه رأس غارب

-غلق طريق رأس سدر _الطور

-غلق طريق طابا _ نوبيع

-غلق طريق سانت كاترين _فيران جنوب سيناء

- غلق طريق قنا_ الأقصر

-طريق الكريمات الصحراوى

-طريق عيون موسى شرم الشيخ

-غلق طريق سوهاج _القاهرة

-غلق طريق أبو زنيمة _شرم الشيخ

-غلق طريق أسوان_الأقصر

-غلق طريق أسوان_أبو سمبل

-غلق طريق الزعفرانة _رأس غارب

-غلق محور الضبعة الكيلو 175 اتجاه مطروح

- غلق طريق الغردقة _ القاهرة