شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مشرفة..مرور القليوبية يساعد المواطنين في رفع مياه الأمطار وعبور الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت موجة الطقس السيئ التي ضربت مدن محافظة القليوبية خلال اليومين الماضيين، نماذج مشرفة بكافة القطاعات، منها رجال المرور، الذين حرصوا على أن يكونوا في الشارع للمشاركة في رفع تراكمات مياه الأمطار، والعمل على سيولة الحركة المرورية، بمدن المحافظة، ما ظهر جليا خلال مساعدة السيارات في عبور تراكمات المياه على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وواصلت شركة مياه الِشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، رفع تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة من الساعات الأولى من صباح أمس الأول الخميس وحتى اليوم السبت، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن والمراكز بالمحافظة، حيث تم الدفع بـ 85 سيارة ومعدة لشفط تلك التراكمات.

فيما تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، عمليات رفع تراكمات المياه من الطرق الرئيسية بمدن المحافظة، والعمل على تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما تابع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبيمحافظ القليوبية، أعمال الرفع مع رؤساء المدن والأحياء.

وأكد المحافظ، أن المحافظة كانت قد استعدت منذ فترة للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة، مشيرا إلي أنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق و الشوارع أولا بأول لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين هو ماساعد علي تحقيق الانسياب المروري وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الجهود مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، بعد أن تم الدفع بسيارات كسح وماكينات شفط وفرق فنية من الصرف الصحي من خلال نشر جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن والقرى لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه، التي قد تشهدها البلاد فى اليومين القادمين.

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ووجه الهجان، برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات ،مع ضرورة التواصل على مدار الساعة، مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس، بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن أمس الأول الخميس 12 مارس الجاري وحتى اليوم السبت 14 من نفس الشهر.