شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن إصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين فى تركيا إلى خمس حالات.

وأكد قوجة عقب اجتماع اللجنة العلمية لفيروس كورونا، اليوم السبت، مع وزير العدل عبد الحميد جول، ووزير النقل والبنية التحتية محمد جاهد تورهان، أن عدد المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا في تركيا وصل إلى 5، وقال "إن أول حالتين تعتمدان على تركيز خاص. ويجب عليَّ أن أخبركم في هذه الساعة أننا اكتشفنا ثلاث حالات جديدة في العائلة نفسها".

وأوضح قوجة أن الوزارة قررت تحديد الزيارات للمرضى، وأنه لن تكون هناك زيارات في الساعات المسائية، كما أصدرت تعميمًا ينص على أن كل من لديه مرض مزمن يحق له أخذ إذن التغيب عن العمل بسهولة.

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ونوه وزير الصحة التركية بأن الوزارة بصدد تحويل الخط الاستشاري لمركز اتصالات وزارة الصحة، إلى خط خاص بمتابعة انتقال عدوى كورونا.

كان موقع تركيا، ذكر أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبرهيم كالن، أعلن عن تأجيل الزيارات الخارجية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى إطار سلسلة تدابير احترازية ضد فيروس كورونا.

وبيّن كالن تعطيل المدارس لمدة أسبوع، والجامعات 3 أسابيع، اعتبارًا من 16 مارس الحالي، على أن يتلقى الطلابُ التعليم من المنازل عبر قنوات تلفزيونية والإنترنت اعتبارا من 23 مارس، ولمدة أسبوع، مبيناً أن وزارة التعليم أعدت بنية تحتية لذلك.

من جهة، أكدت وزارة الدفاع التركية استخدام الكاميرات الحرارية في جميع الوحدات العسكرية، واستعمال العاملين على الحدود للملابس الواقية من الفيروسات.