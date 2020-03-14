شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريقى الجيش والصحراوى القديم بسبب تجمعات مياه الأمطار في المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، تم إغلاق طريق الصعيد الشرقى (الجيش)، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة، بسبب تجمعات مياه الأمطار عقب موجه الطقس السيء التى شهدتها المحافظة اليومين الماضيين.

كما تم إغلاق الطريق الصحراوى الشرقى القديم، عند كمين زاوية الجدامي ، بمركز مغاغة ، وعلى السادة القادمين إلى محافظة المنيا ، أو المتجهين إلى محافظة الجيزة إتباع الطريق الصحراوى الغربى ، أو الطريق الزراعي .

وناشد محافظ المنيا جميع السائقين بضرورة توخى الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار ، حيث يجرى حالياً رصد أى معوقات مرورية على الطرق ، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق ، كما دعا جميع قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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وقد قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، إنه بالتنسق مع اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تمكنت شركة المياه من رفع ما يقرب من 14.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، خلال اليومين الماضيين، بمختلف مراكز المحافظة، ومازالت عدد من السيارات تقوم برفع المياه من قرية عزلة الجدامى بمركز مغاغة .

وأضاف "الشهاوى" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الشركة دفعت بما يقرب من 100 معدة سحب مياه الأمطار فى مراكز المحافظة والطرق السريعة، ومنها عربات كاتشى والباكو وحتى الطلمبات الصغيرة، تم الدفع بها لمواجهة مياه الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة منذ يوم الخميس الماضى، بالإضافة إلى فتح مطابق الصرف الصحى لتستوعب كميات المياه المتساقطة نتيجة الأمطار .

وكانت محافظة المنيا قد شهدت اليومين الماضيين سقوط أمطار غزيرة على مختلف مراكز المحافظة ، تسببت فى إغلاق الطرق وتوقف حركة المرور ، مما دفع المحافظة لتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة ، وغرف عمليات فرعية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة حالة الطقس .

هذا وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أى شكاوى من تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية (2320001 & 2342200)- الخط الساخن 114 .