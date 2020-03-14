شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف متر مكعب إجمالى كميات مياه الأمطار على مدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أن إجمالى كميات المياه التى سقطت على شوارع المدينة يومي الخميس والجمعة بلغت نحو 200 ألف متر مكعب، حيث سجلت كميات الأمطار في اليوم الأول 120 ألف متر مكعب، فيما سجل اليوم الثاني "الجمعة" نحو 80 ألف متر مكعب.

وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن كميات الأمطار التى سقطت سجلت ضعفي معدل الصرف الصحى للمدينة بالكامل ، وتم التعامل مع هذه الكميات من خلال عدة وسائل منها الشفط وفتح بالوعات الصرف ، ورفع كميات المياه لصادر الصرف.

واكد أن المدينة انتهت بالكامل ، من صرف كافة مياه الامطار من الشوارع، لافتا إلى أن سمك المياه في الشوارع بلغت نحو 23 ملى.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قام بجولة ميدانية مسائية بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بالمدينة.

وتفقد الوزير ومرافقوه، المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، للتأكد من سحب مياه الأمطار، وفتح الشوارع لمرور السيارات والمواطنين، وعودة الأمور لطبيعتها، بعد موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التى تشهدها مصر حالياً، وكانت ذروتها أمس الخميس.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه، وقيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، متواجدون بالشارع منذ صباح أمس الخميس، لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار، بمختلف مناطق الجمهورية، مؤكداً أن كميات الأمطار غير مسبوقة، وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بعدة مرات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، وأجهزة المدن الجديدة، رفعت حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة.

وأضاف الوزير، أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وجميع العاملين، والمعدات، متواجدين فى مواقعهم.

واعلن عن قيام جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، وأجهزة المدن الجديدة، برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقع غداً ولمدة 3 أيام.