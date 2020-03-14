شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والصغرى بالعاصمة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا كثيفة تصل لحد الضباي، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق حتى منتصف اليوم والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس متدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.