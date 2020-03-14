شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 154 إسرائيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 154 إصابة، وأفادت وزارة الصحة ان حالة ثلاثة منهم خطيرة وثمانية متوسطة والآخرين طفيفة.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" أن المعطيات الصادرة من وزارة الصحة الاسرائيلية تفيد أن عدد الذين خضعوا للحجر الصحي في منازلهم منذ ظهور الفيروس وحتى الآن قد بلغ 55099، اما عدد القابعين للحجر الصحي حاليا في اسرائيل فهو 38560 شخصا، بينما بلغ عدد حالات الحجر الصحي التي بدأت اليوم 181 حالة جديدة.

اما عدد الاشخاص الذي خضعوا لفحص كورونا حتى الآن في اسرائيل فقد بلغ 6839 شخصا،أما عدد من هم في المستشفيات بسبب فيروس كورونا فهو 108 اشخاص، يشار ألى انه لم تسجل اي حالة وفاة في اسرائيل بسبب فيروس كورونا.

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وعلى صعيد متصل طالبت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين في إسرائيل، يافا بن دافيد، ديوان رئاسة الوزراء الاسرائيلية بوجوب اغلاق كافة مؤسسات التعليم بما في ذلك رياض الأطفال وجهاز التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.

ورأت بن دافيد انه تم التخلي بذلك عن الهيئات التدريسية في تلك المؤسسات التي لا تزال تعمل. وأكدت في رسالة بعثت بها الى أعضاء نقابة المعلمين انها لن تسمح بذلك.

وعلى الصعيد الدولي أعلنت شركة اير كندا عن تعليق رحلاتها من تورنتو ومونتريال الى إسرائيل. ويدور الحديث عن عشرين رحلة أسبوعيًا.