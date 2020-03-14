شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهزم كورونا فى العمل وتكشف السلوكيات الخاطئة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالميا، ضاعفت الكثير من الجهات على مستوى العالم إجراءاتها فى مواجهة الفيروس، خاصة فى أماكن العمل التى تشهد تجمعات يومية. Advertisements ”الخليج 365” يرصد فى الفيديو التالى مشهدا تمثيليا لأخطر السلوكيات والعادات الخاطئة التى تجعلك تتجنب الإصابة بفيروس كورونا فى بيئة العمل.

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